¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¾å¡¹¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼!! »Ø´ø´±¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ÖÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡×
¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬24Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥«¥Ã¥×3²óÀï¥ê¥å¥ó¥Ó¡¼Àï¤Ç²¤½£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢2Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÁê¼ê¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¾å¡¹¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ë¡¼¥¹¥È¥ë¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¡£¼ã¤¯¤ÆºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÈà¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¸«¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾Íè¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡×¤Èº£¸å¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤Ïº£Ç¯6·î¤ËËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´üÂÔ¤ÎCB¡£6·î²¼½Ü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢7·î¾å½Ü¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÌ¾Ìç¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢8·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÏÀïÀþ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥ê¡¼¥°3»î¹ç¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª2»î¹ç¡¢²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º1»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£º£¸å¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ä²¤½£CL¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ë¡¼¥¹¥È¥ë¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¡£¼ã¤¯¤ÆºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÈà¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¸«¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾Íè¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡×¤Èº£¸å¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢8·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÏÀïÀþ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥ê¡¼¥°3»î¹ç¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª2»î¹ç¡¢²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º1»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£º£¸å¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ä²¤½£CL¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£