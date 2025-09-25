■台風20号(ブアローイ)

2025年9月25日18時45分発表

25日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯11度00分 (11.0度)
東経127度50分 (127.8度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域    全域 390 km (210 NM)

26日6時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯12度25分 (12.4度)
東経124度35分 (124.6度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)
暴風警戒域    全域 190 km (105 NM)

26日18時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯13度00分 (13.0度)
東経121度40分 (121.7度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 200 km (110 NM)

27日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯14度50分 (14.8度)
東経115度55分 (115.9度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

28日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度35分 (17.6度)
東経110度35分 (110.6度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (240 NM)

29日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯20度30分 (20.5度)
東経104度50分 (104.8度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 460 km (250 NM)

30日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯22度00分 (22.0度)
東経102度20分 (102.3度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    998 hPa
予報円の半径    460 km (250 NM)
 

