◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 6-0 楽天(25日、楽天モバイルパーク)

ソフトバンクは投手戦の展開も、継投に出た楽天をとらえ終盤に勝ち越し。そのままリードを広げ、完封勝利をあげました。2位日本ハムも敗れたため、優勝マジックを「2」としています。

打線は初回、対する楽天の先発・瀧中瞭太投手の前に2アウト1、2塁のチャンスを迎えます。しかしこの好機を生かしきれず。さらに4回にも2アウト満塁のチャンスを迎えるも、ここでも決定打を欠き先制とはなりませんでした。

ソフトバンクの先発・大関友久投手は初回、2アウトから2つの四球とヒットで満塁を招くなど乱調を見せます。しかし要所を抑え無失点の立ち上がりをすると、以降は徐々に状態をあげ、7回無失点の力投。試合は投手戦の様相となります。

そんな中、先に継投策に出たのは楽天。7回には2番手の鈴木翔天投手をマウンドへ送ります。これをとらえたソフトバンク打線は、1アウト満塁のチャンスから栗原陵矢選手の2点タイムリーで先制に成功しました。さらに9回にも5番手・江原雅裕投手の前に、野村勇選手と川瀬晃選手のタイムリーで6点リード。投手陣の見事なピッチングもあり、完封勝利としました。

同日に5位西武と戦っていた2位日本ハムが逆転負け。この結果、ソフトバンクの優勝マジックは「2」に到達しました。明日はソフトバンクと日本ハムがそれぞれナイターゲームを控えており、ソフトバンクは2年連続のリーグ優勝に王手をかけています。