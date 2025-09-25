◇パ・リーグ ソフトバンク6ー0楽天（2025年9月25日 楽天モバイル）

ソフトバンクは楽天を6−0で下し、2連勝。日本ハムが西武に敗れたため、2年連続リーグ制覇に王手をかけた。7回に栗原陵矢内野手（29）の中前適時打で2点を先制。投げては先発の大関友久投手（27）が7回無失点で13勝目を挙げた。

試合が動いたのは7回だった。1死から川瀬、柳田の連打で一、二塁とすると、近藤の打ち取った当たりを楽天二塁・黒川が悪送球。1死満塁とチャンスを広げた。栗原は1ボールからの2球目、147キロの直球を中前にはじき返し、2点を先制した。

9回2死満塁、野村の右中間に落ちる適時二塁打で3点を追加。2死一、三塁からは川瀬の中前適時打で1点を加えた。

先発の大関は立ち上がりから制球に苦しみながらも持ち直すと、ゴロの山を築いた。7回無失点の粘投で試合をつくり、自己最多を更新する13勝目を挙げた。

投打がかみあい、チームは2連勝。日本ハムが西武に逆転負けを喫し、優勝マジックは2つ減って「2」。最短Vはあす26日。

▼栗原 大関が踏ん張っていた中で、とにかく勝ちをつけてあげたいと思った。満塁というのは特に意識することなく、思い切って自分のスイングをすることができた結果が、先制のタイムリーにつながってくれたと思う。