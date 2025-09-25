UVERworldが主催する「VS シリーズ」で、SEKAI NO OWARIとのツーマンライブが12月26日に東京・日本武道館で開催されることが発表された。

「VS シリーズ」は UVERworld がさまざまなアーティストを迎えて行う対バン企画で、昨年はOfficial 髭男 dismとの公演が話題を集めた。

今回の共演はそれに続くもので、UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステージに立つのは初めてとなる。

なお、UVERworld は11月より全国ツアー＜BOOM GOES THE WORLD＞がスタート。恒例となっている12月25日の日本武道館公演＜〜PREMIUM LIVE on Xmas 2025〜＞など全国のアリーナとライブハウスをめぐり12月31日の福岡マリンメッセまで公演を行う。

SEKAI NO OWARI は、現在アジア6都市を巡る＜ASIA TOUR 2025「Phoenix」＞を開催中。先日行われたソウル公演では2日間にわたり、現地のファンを魅了した。

＜UVERworld VS シリーズ UVERworld vs SEKAI NO OWARI＞

2025年12月26日(金)

会場：日本武道館

OPEN/START 17:00 / 18:00

出演：UVERworld / SEKAI NO OWARI

チケット一般発売：2025年11月29日(土) 10:00

