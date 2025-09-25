UVERworld × SEKAI NO OWARI、日本武道館でツーマンライブ
UVERworldが主催する「VS シリーズ」で、SEKAI NO OWARIとのツーマンライブが12月26日に東京・日本武道館で開催されることが発表された。
「VS シリーズ」は UVERworld がさまざまなアーティストを迎えて行う対バン企画で、昨年はOfficial 髭男 dismとの公演が話題を集めた。
今回の共演はそれに続くもので、UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステージに立つのは初めてとなる。
なお、UVERworld は11月より全国ツアー＜BOOM GOES THE WORLD＞がスタート。恒例となっている12月25日の日本武道館公演＜〜PREMIUM LIVE on Xmas 2025〜＞など全国のアリーナとライブハウスをめぐり12月31日の福岡マリンメッセまで公演を行う。
SEKAI NO OWARI は、現在アジア6都市を巡る＜ASIA TOUR 2025「Phoenix」＞を開催中。先日行われたソウル公演では2日間にわたり、現地のファンを魅了した。
＜UVERworld VS シリーズ UVERworld vs SEKAI NO OWARI＞
2025年12月26日(金)
会場：日本武道館
OPEN/START 17:00 / 18:00
出演：UVERworld / SEKAI NO OWARI
チケット一般発売：2025年11月29日(土) 10:00
