全国各地のクラフト作家による手作りの品を一堂に集めた「東京クラフトフェスティバル」が１０月４、５日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で開かれる。

手仕事の美しさに触れられるイベントで、今回が初めての開催だ。

雑貨店やカフェの運営を手がける手紙社（調布市）などでつくる実行委員会が主催し、よみうりランドが共催する。

会場には、陶器や木工、金工、ガラス、革小物、バッグ、靴、アクセサリーなどのほか、クラフトビールやコーラなどのフードを含む約１５０組が出店する。

作り手とともに、ぬいぐるみや手織物などを一緒に作ることができるワークショップエリアも用意。作家たちが制作の裏側や素材選びなどについて話すトークショーも行われる。語り手は両日とも作家３人を予定し、それぞれ午前１０時半、正午、午後１時半から。

手紙社は２００６年から、クラフト作家が集結する祭典「もみじ市」を調布市の多摩川河川敷などで開催してきた。今年３月に、読売巨人軍の新ファーム球場・Ｇタウンが開業したことを受け、作り手と使い手が直接交流できる新たなイベントを企画した。

実行委員長で手紙社役員の小池伊欧里さん（４４）は「日常で使うものだからこそ、手仕事の魅力が詰まった作品を生活の中に取り入れてほしい。ボールパークでの開催という非日常的な高揚感の中で、思い出に残る一日を過ごしてもらえたらうれしい」と話している。

両日とも午前１０時〜午後４時。イープラスで販売中の前売り券は１５００円、当日券２０００円。小学生以下無料。イベントの詳細やチケットの購入方法は、同フェスティバルの公式サイトへ。