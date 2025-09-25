Petit Brabancon、1年半ぶり全9公演の全国ツアーを2026年3月開催
Petit Brabanconが2026年3月、1年半ぶりとなる全国ツアー＜If You Just Stare Then Headbang or Die＞を開催することが発表となった。
これは本日9月25日に、東京・Spotify O-EASTで開催されたライヴシリーズ＜CROSS COUNTER -02-＞のファイナル終演後に発表されたものだ。
Petit Brabanconは2025年、対バン含む東名阪ライヴシリーズ＜CROSS COUNTER＞にて、3月はROTTENGRAFFTY、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、The BONEZを迎え、9月は凛として時雨、SiM、Sable Hillsを迎えて、いわゆるライヴバンドと言われる猛者たちと対バンしてきた。
“CROSS COUNTER”とは、ボクシングにおけるカウンターブロウの一種で、相手と自分の腕が交差するように打つパンチであり、同ライヴシリーズは両者の凄まじい破壊力が交錯する結果となった。対バン相手の激しい熱量を喰らって、さらに大きく進化したPetit Brabanconは未発表新曲も披露するなど新たな側面もみせた。
また、“CROSS COUNTER”シリーズは各地2daysにて対バンとワンマンを交互に行った東名阪ライヴシリーズだったが、＜If You Just Stare Then Headbang or Die＞は全国7ヵ所全9公演の規模で行われる全国ツアーとなる。ツアータイトルが意味するように、ステージを“見つめる”だけでは許されないとのことだ。
同ツアーのチケット発売スケジュールなど詳細は後日発表されるとのこと。なお、Petit Brabanconの1年間の活動をまとめたフォトブック『The Howling of Underdogs -2025-』に付属する”Underdogs”カード記載のIDにて、メンバーズ最速チケット先行申し込みが可能となるとのことだ。
■＜Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞
▼2026年
3月06日(金) 東京・Zepp DiverCity
open18:00 / start19:00
3月08日(日) 宮城・仙台 RENSA
open16:00 / start17:00
3月12日(木) 京都・KYOTO MUSE
open18:30 / start19:00
3月13日(金) 京都・KYOTO MUSE
open18:30 / start19:00
3月15日(日) 岡山・岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
open16:30 / start17:00
3月21日(土) 大阪・なんばHatch
open16:00 / start17:00
3月22日(日) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL
open16:00 / start17:00
3月28日(土) 福岡・福岡 BEAT STATION
open16:00 / start17:00
3月29日(日) 福岡・福岡 BEAT STATION
open16:00 / start17:00
※詳細後日発表
■Official Photo Book『The Howling of Underdogs -2025-』
販売サイト：https://petitbrabancon-thou.com/
価格：7,700円(税込)
※送料込み
※お支払いにはクレジットカード決済、コンビニ決済をご利用いただけます。
購入者特典：2025年度(2025年4月〜2026年3月)のライヴに「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ最速チケット先行申し込みが可能
※「The Howling of Underdogs -2025-」有効期限は、ご登録時期に関わらず2026年3月31日までとなります。
※対象とならない公演もございます。
※イベント・フェスなどは受付対象外となります。
・「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ限定メールマガジンの配信
・ライヴ会場特典あり
