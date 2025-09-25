Petit Brabanconが2026年3月、1年半ぶりとなる全国ツアー＜If You Just Stare Then Headbang or Die＞を開催することが発表となった。

これは本日9月25日に、東京・Spotify O-EASTで開催されたライヴシリーズ＜CROSS COUNTER -02-＞のファイナル終演後に発表されたものだ。

Petit Brabanconは2025年、対バン含む東名阪ライヴシリーズ＜CROSS COUNTER＞にて、3月はROTTENGRAFFTY、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、The BONEZを迎え、9月は凛として時雨、SiM、Sable Hillsを迎えて、いわゆるライヴバンドと言われる猛者たちと対バンしてきた。

“CROSS COUNTER”とは、ボクシングにおけるカウンターブロウの一種で、相手と自分の腕が交差するように打つパンチであり、同ライヴシリーズは両者の凄まじい破壊力が交錯する結果となった。対バン相手の激しい熱量を喰らって、さらに大きく進化したPetit Brabanconは未発表新曲も披露するなど新たな側面もみせた。

また、“CROSS COUNTER”シリーズは各地2daysにて対バンとワンマンを交互に行った東名阪ライヴシリーズだったが、＜If You Just Stare Then Headbang or Die＞は全国7ヵ所全9公演の規模で行われる全国ツアーとなる。ツアータイトルが意味するように、ステージを“見つめる”だけでは許されないとのことだ。

同ツアーのチケット発売スケジュールなど詳細は後日発表されるとのこと。なお、Petit Brabanconの1年間の活動をまとめたフォトブック『The Howling of Underdogs -2025-』に付属する”Underdogs”カード記載のIDにて、メンバーズ最速チケット先行申し込みが可能となるとのことだ。

■＜Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞

▼2026年

3月06日(金) 東京・Zepp DiverCity

open18:00 / start19:00

3月08日(日) 宮城・仙台 RENSA

open16:00 / start17:00

3月12日(木) 京都・KYOTO MUSE

open18:30 / start19:00

3月13日(金) 京都・KYOTO MUSE

open18:30 / start19:00

3月15日(日) 岡山・岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

open16:30 / start17:00

3月21日(土) 大阪・なんばHatch

open16:00 / start17:00

3月22日(日) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

open16:00 / start17:00

3月28日(土) 福岡・福岡 BEAT STATION

open16:00 / start17:00

3月29日(日) 福岡・福岡 BEAT STATION

open16:00 / start17:00

※詳細後日発表

■Official Photo Book『The Howling of Underdogs -2025-』

販売サイト：https://petitbrabancon-thou.com/

価格：7,700円(税込)

※送料込み

※お支払いにはクレジットカード決済、コンビニ決済をご利用いただけます。

購入者特典：2025年度(2025年4月〜2026年3月)のライヴに「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ最速チケット先行申し込みが可能

※「The Howling of Underdogs -2025-」有効期限は、ご登録時期に関わらず2026年3月31日までとなります。

※対象とならない公演もございます。

※イベント・フェスなどは受付対象外となります。

・「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ限定メールマガジンの配信

・ライヴ会場特典あり

