まだまだ暑い（汗）→ ならコレ！【40・50代】秋のイメチェンヘア♡「涼感ウルフ」

気温が高い日が続く秋口、イメージは変えたいけれど軽やかさは残したい。そんな時におすすめのスタイルが「涼感ウルフ」です。首まわりをすっきり見せつつ、トップに程よいボリュームを出せるので、軽さとこなれ感が同時に叶えられそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、この秋おすすめのウルフスタイルをご紹介します。

柔らかウルフなら、エッジ控えめで大人可愛く

最初にご紹介するのは、ショートレングスのネオウルフ。ネオウルフとは、これまでのウルフよりも柔らかさを強調したスタイルです。写真のようにソフトブランジュのカラーをあわせれば、首元の軽さと相まって、涼しげな印象に。襟足を程よく残して外ハネさせることで、短めでも女性らしく遊び心のあるスタイルが楽しめそう。

ハニーベージュのネオウルフ

こちらもショートレングスのネオウルフですが、カラーは明るさのあるハニーベージュ。まとまりの中に軽やかな抜け感があるので、セットをしなくても爽やかに見えるのが魅力。シンプルなのにおしゃれな雰囲気が漂い、秋のイメチェンにぴったりです。

アッシュグレージュの柔らかショートウルフ

より柔らかさを引き立てたショートウルフは、女性らしさを重視したい人におすすめ。襟足を短めにカットすることでより軽快な印象になり、トップにふんわり内巻きを加えると優しい丸みが生まれます。カラーは落ち着きと透明感を兼ね備えたアッシュグレージュ。軽く動かすだけで表情が変わり、カジュアルにも上品にも対応できます。

オレンジベージュでヘルシーに

同じショートウルフでも、オレンジベージュを合わせると雰囲気が一気に明るくなります。カットのベースは先ほどと同様ですが、カラーによって軽やかさと血色感が引き立ち、ヘルシーに見えるのがポイント。秋の陽射しにも映えるオレンジ系の色味は、肌のトーンを自然に引き上げ、元気なムードを演出してくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@t.ikeda214様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里