アパートで起きた不運な事故は無縁墓が原因？ 壁を壊して中を見てみると…／事故物件探偵
『事故物件探偵』（山川まち：漫画、皆藤黒助：原作、世禕：キャラクター原案/一迅社）第10回【全12回】
【漫画】『事故物件探偵』を第1回から読む
建築学科に通う織家紗奈には、人には言えない秘密があった。それは、「幽霊」が見えること。憧れの建築士・天木悟の講義に参加するも幽霊のせいで台無しに。落ち込んでいたところ「君は見える人だろう？」と、天木から声をかけられ…。天木の誘いで、「事故物件調査」のバイトをすることになった紗奈。幽霊が見える力で、様々な事故物件と関わっていき――!? 角川文庫の話題作『事故物件探偵 建築士・天木悟の執心』をコミカライズ！ 建築士×事故物件のオカルトミステリー『事故物件探偵』をお楽しみください。
©︎山川まち・皆藤黒助・世禕／一迅社
©︎山川まち・皆藤黒助・世禕／一迅社
©︎山川まち・皆藤黒助・世禕／一迅社
【漫画】『事故物件探偵』を第1回から読む
建築学科に通う織家紗奈には、人には言えない秘密があった。それは、「幽霊」が見えること。憧れの建築士・天木悟の講義に参加するも幽霊のせいで台無しに。落ち込んでいたところ「君は見える人だろう？」と、天木から声をかけられ…。天木の誘いで、「事故物件調査」のバイトをすることになった紗奈。幽霊が見える力で、様々な事故物件と関わっていき――!? 角川文庫の話題作『事故物件探偵 建築士・天木悟の執心』をコミカライズ！ 建築士×事故物件のオカルトミステリー『事故物件探偵』をお楽しみください。
©︎山川まち・皆藤黒助・世禕／一迅社
©︎山川まち・皆藤黒助・世禕／一迅社
©︎山川まち・皆藤黒助・世禕／一迅社