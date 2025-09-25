声優・高橋ミナミ、Snow Man佐久間大介と『キミプリ』共演トーク「神の手の上で踊る高橋の様子をぜひお聴きください！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）が、27日に放送される。今回は、声優の高橋ミナミ（高＝はしごだか）がゲスト出演する。
【動画】佐久間大介がテレビアニメ初主演！『風を継ぐもの』キャスト解禁PV
高橋は、『キミとアイドルプリキュア♪』のキュアウインク／蒼風なな役や『食戟のソーマ』の田所恵役、『ウマ娘 プリティーダービー』のエルコンドルパサー役など、さまざまな作品で活躍している人気声優。
佐久間とは、テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』で共演中。アフレコ現場での佐久間とのエピソードも飛び出す。
番組定番のコーナー「突撃！一問一答」では、高橋の人となりや声優になったきっかけのほか、役の演じ方について掘り下げる。また、「『画面外でもキャラクターは走っているよ』というアドバイスをもらってから、芝居の前後を意識するようになった」など、これまでのキャリアの中で印象に残っている言葉についても語る。
番組収録を終えた高橋は、「『エジソン』でご一緒させていただいてから再びラジオでお話できる日を楽しみにしておりました!!」とラジオでの再共演に喜びをにじませた。また、「現場でもそうなのですが、気遣いの神すぎて改めて驚きです。ラジオ初心者として神の手の上で踊る高橋の様子をぜひお聴きください！やっぱりすごいぜ、佐久間様！」と絶賛した。
