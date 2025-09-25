¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡È¿·ED¡ÉÃÂÀ¸¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤«¤é20Ç¯¤Ç½é¡¡Tani Yuuki¤Î¿·¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¡¢10·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2005Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Tani Yuuki¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤Ç¡¢¤¤ç¤¦25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡õ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û20Ç¯¤Ç½é¡ª¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó
¡¡¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤Ï¡¢¡È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤â¤½¤Ã¤È²¡¤¹¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¤·¤¿¤¿¤á¤¿²Î»ì¤ò¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¤Î¤»¤¿·Ú²÷¤Ê°ì¶Ê¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦Tani Yuuki¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤òÀº°ìÇÕµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËÍ¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£OK¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤Î¾æ¤òÃí¤¤³¤ó¤À³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Tani Yuuki¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡½¡½¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤È¤È¤â¤ËÎ®¤ì¤ë¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡Ä¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¥Î¥Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤Î¥³¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤òÀº°ìÇÕµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìµ¤¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´°À®¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ³Ú¶Ê¤òºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉáÃÊ¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤ä¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤ÇÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î´ê¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡©
ËÁÆ¬¤Ë¡Ö¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Ç¤â°ìÅÙ(Wa)¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·(Cry)¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤«¤±À¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤·¤¤¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡È¤â¤·¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò°ìÅÙ¤«¤Ê¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡É¤ä¡È¥¿¥¤¥à¤Õ¤í¤·¤¡É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆ»¶ñ¤Ï¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÈÌ¾ÅáÅÅ¸÷´Ý¡É¤ä¡È¶õµ¤Ë¤¡É¡¢¡È¤³¤í¤Ð¤·²°¡É¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ë¤³¤ÎÆ»¶ñ¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¥³¥¨¥«¥¿¥Þ¥ê¥ó¡É¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç²ÎÀ¼¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¤¢¤ÎÌ¾ºî¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤½Ð¡×(2006Ç¯ÊüÁ÷)¤È¤¤¤¦¤ª¤Ï¤Ê¤·¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢¤¹¤´¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢¤³¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤ò¸«¤¿¤È¤¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼Õ¤í¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦ÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¤½¤Î²ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤ä¤Ï¤êµã¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÍ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤Ï10·î¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤â¤½¤Ã¤È²¡¤¹¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û20Ç¯¤Ç½é¡ª¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó
¡¡¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤Ï¡¢¡È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤â¤½¤Ã¤È²¡¤¹¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¤·¤¿¤¿¤á¤¿²Î»ì¤ò¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¤Î¤»¤¿·Ú²÷¤Ê°ì¶Ê¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤òÀº°ìÇÕµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËÍ¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£OK¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤Î¾æ¤òÃí¤¤³¤ó¤À³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Tani Yuuki¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡½¡½¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤È¤È¤â¤ËÎ®¤ì¤ë¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡Ä¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¥Î¥Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤Î¥³¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤òÀº°ìÇÕµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìµ¤¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´°À®¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ³Ú¶Ê¤òºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉáÃÊ¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤ä¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤ÇÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î´ê¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡©
ËÁÆ¬¤Ë¡Ö¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Ç¤â°ìÅÙ(Wa)¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·(Cry)¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤«¤±À¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤·¤¤¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡È¤â¤·¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡É¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò°ìÅÙ¤«¤Ê¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡É¤ä¡È¥¿¥¤¥à¤Õ¤í¤·¤¡É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆ»¶ñ¤Ï¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÈÌ¾ÅáÅÅ¸÷´Ý¡É¤ä¡È¶õµ¤Ë¤¡É¡¢¡È¤³¤í¤Ð¤·²°¡É¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ë¤³¤ÎÆ»¶ñ¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¥³¥¨¥«¥¿¥Þ¥ê¥ó¡É¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç²ÎÀ¼¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¤¢¤ÎÌ¾ºî¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤½Ð¡×(2006Ç¯ÊüÁ÷)¤È¤¤¤¦¤ª¤Ï¤Ê¤·¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢¤¹¤´¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢¤³¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤ò¸«¤¿¤È¤¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼Õ¤í¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦ÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¤½¤Î²ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤ä¤Ï¤êµã¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÍ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤Ï10·î¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤â¤½¤Ã¤È²¡¤¹¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£