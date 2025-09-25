「冷凍庫がパンパン」の悩み…値上げの中“まとめ買い”で 救世主は「2台目の冷凍庫」
度重なる値上げや「ふるさと納税」の駆け込みで、冷凍庫がパンパンで悩んでいる方が多いといいます。「冷凍庫をもう1台買った」という方もいました。
■お得な冷凍食品をまとめ買い 節約する人々
記者
「冷凍食品ザクザク、カゴに入れていきます」
それもそのはず、お値段を見てみると…。
記者
「酢豚の冷凍商品が84円で販売しています」
ナゲットにお好み焼き、ドリアにカレーまで、税込みで215円という安さ。
お客さん
「（冷凍）シフォンケーキ79円（税抜き）って書いてある」
お客さん（70代）
「安い時にまとめ買い。そうじゃないと生活できない」
お得な冷凍食品をまとめ買いし、節約にいそしむ人々。その背景にあるのはやはり、止まらない食品の値上げ。
帝国データバンクによると、来月値上げとなるのは冷凍食品や飲料などで、半年ぶりに3000品目を超える見込みなのです。
■冷凍庫はパンパン、ギューギューに
取材したスーパーでは、物価高の中であえて冷凍食品を安く販売。客足を確保する狙いがあるといいます。
お客さんは“値上げの波”に対抗するため、買い物の仕方を工夫。
お客さん（40代）
「（大容量パック）お得感ある。（肉を）小分けにして冷凍。安い時に買って（冷凍）」
魚や野菜も、安い日を狙って購入し冷凍保存しているといいます。しかし、ここで問題が…。
お客さん（40代）
「冷凍庫はパンパン。入れるの詰めてます、ギューギュー」
“冷凍庫がパンパン”で、食品が入りきらないというのです。
肉を3パックまとめ買いした女性も…。
お客さん（60代）
「あしたの分と冷凍分。（冷凍庫）結構入ってます。パンパン」
節約のため「まとめ買い」が多く、冷凍庫はすぐに“パンパン”になってしまうといいます。中には、みそまで。
■“セカンド冷凍庫”に注目
家電量販店には、冷蔵庫を探しに来た男性の姿が…。
お客さん（20代）
「氷から冷凍食品からアイスから、全部ひとまとめに入っている。ごちゃごちゃで」
今使っているのは、冷凍室が小さいもの。そこで、大きいものを探しているといいます。
お客さん（20代）
「ふるさと納税とかも冷凍で届く。そうなると広ければ広い方が便利」
需要が高まる冷凍室。さらに、今…。
ビックカメラ 有楽町店 家電コーナー 清水寛生主任
「最近の物価高とかもあって、改めて“セカンド冷凍庫”という言葉がすごく今、浸透している」
2個目の冷凍庫、“セカンド冷凍庫”。コロナ禍の巣ごもり需要で人気となりましたが、再び注目されているというのです。
■4人家族の“セカンド冷凍庫”を拝見
では、どう食品を保存しているのか。実際にセカンド冷凍庫を使う4人家族の女性に見せてもらいました。
“セカンド冷凍庫”利用者
「これが（セカンド）冷凍庫です」
右は冷蔵庫。その隣に置かれたのが“セカンド冷凍庫”。
“セカンド冷凍庫”利用者
「物価高なのでセールの日に買って冷凍しておく」
6段の冷凍室に冷凍食品や野菜、肉などが保存されています。冷凍食品を取り出してみると…。
“セカンド冷凍庫”利用者
「（冷凍食品で）30ぐらいあります」
さらに。ボックスで仕切って収納する工夫も。この整理整頓も節約のポイント。
“セカンド冷凍庫”利用者
「（狭い冷凍室だと）うもれて発掘されることもあるので、できるだけゆとりを持って見やすく」
整理されていれば賞味期限が過ぎることもないため、無駄がないといいます。この日もお昼は、冷凍のカレー。冷凍をうまく活用して、この物価高を乗り切りたいものです。