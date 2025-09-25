長谷川潤が新CMで12歳の実娘と初共演、花王「Osolo」発表会
モデルの長谷川潤（39）が9月24日、東京都内で行われた「花王新ヘアケアシリーズ発表会」に出席した。10月4日に発売される新商品「Osolo（オソロ）」のアンバサダーに就任し、10月3日から放映される新CMで12歳の実娘アイヴォリーさんと初共演する。長谷川はオファーを受けた当初の戸惑いや、娘の成長を感じるエピソードを語った。
イベントでは、親子で出演する新CM「あなたと私に」篇がお披露目された。完成映像を見た長谷川は「もう毎回、うるっときちゃうんです」と感慨を語ったが、当初は親子での共演に複雑な思いがあったという。
「まさか娘とこういう形で、こういうお仕事をするなんて思ったこともないし、押し付けたくもなかった」と母親としての配慮を示し、「娘との共演は、ちょっと違うかも……と、実は最初、そんな印象だったんです」とためらいを明かした。
その気持ちを動かしたのは、制作サイドの熱意だった。後日、提示された絵コンテや言葉に触れ、「胸がキュンときて、『いや、これなら一緒に共演してもすごく意味のあるプロジェクトになるんじゃないかな』と思った」と心境の変化を語った。最終的には「娘がやりたいかどうかが別の話」として本人に意思を確認。「『やりたい？』って聞いたら、すごく喜びながら『やりたい、やってみたい』って言ってくれました」と、親子で前向きに出演を決めた経緯を明かした。
また、思春期を迎えた娘の成長を感じる瞬間についても言及。「小さい時から『マミー』って呼ばれてたのが、去年の暮れぐらいから急に『マム』に変わって」と呼び方の変化を披露。「少しの違いなんだけど、気持ちはちょっとやっぱり違う。こうやってどんどん成長して、少しずつ離れて自立していくんだなって肌で感じてますね」と、喜びと寂しさが入り混じる心境を語った。
CMには「なるべくゆっくり大人になって」というナレーションがあり、娘の成長を喜びながらも今を大切にしたい長谷川の思いが重なる内容となっている。
イベントでは、親子で出演する新CM「あなたと私に」篇がお披露目された。完成映像を見た長谷川は「もう毎回、うるっときちゃうんです」と感慨を語ったが、当初は親子での共演に複雑な思いがあったという。
「まさか娘とこういう形で、こういうお仕事をするなんて思ったこともないし、押し付けたくもなかった」と母親としての配慮を示し、「娘との共演は、ちょっと違うかも……と、実は最初、そんな印象だったんです」とためらいを明かした。
その気持ちを動かしたのは、制作サイドの熱意だった。後日、提示された絵コンテや言葉に触れ、「胸がキュンときて、『いや、これなら一緒に共演してもすごく意味のあるプロジェクトになるんじゃないかな』と思った」と心境の変化を語った。最終的には「娘がやりたいかどうかが別の話」として本人に意思を確認。「『やりたい？』って聞いたら、すごく喜びながら『やりたい、やってみたい』って言ってくれました」と、親子で前向きに出演を決めた経緯を明かした。
また、思春期を迎えた娘の成長を感じる瞬間についても言及。「小さい時から『マミー』って呼ばれてたのが、去年の暮れぐらいから急に『マム』に変わって」と呼び方の変化を披露。「少しの違いなんだけど、気持ちはちょっとやっぱり違う。こうやってどんどん成長して、少しずつ離れて自立していくんだなって肌で感じてますね」と、喜びと寂しさが入り混じる心境を語った。
CMには「なるべくゆっくり大人になって」というナレーションがあり、娘の成長を喜びながらも今を大切にしたい長谷川の思いが重なる内容となっている。
▲ 「花王新ヘアケアシリーズ発表会」に出席した、長谷川潤
▲ 花王 メリット Osolo 「あなたと私に」篇