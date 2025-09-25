【トイライズ】「勇者王ガオガイガー」より「ガオガイガー」の商品化が決定【#TSPARKLIVE】
【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始
(C) ＴＯＭＹ
タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「トイライズ」シリーズ新作「ガオガイガー」の商品化を発表した。
「勇者王ガオガイガー」の主役ロボ「ガオガイガー」をトイライズシリーズで立体化。番組ではビジュアルが公開された。
また、10月18日・19日開催の「第63回全日本模型ホビーショー」にてサンプル展示を予定している。【T-SPARKの最新情報をお届け！【T-SPARK LIVE】2025年9月25日(木) 20時配信開始！】
いよいよ本日20時から！//- T-SPARK 公式 (@tspark_official) September 25, 2025
配信番組「T-SPARK LIVE」開催！
豪華ゲストをお迎えして、世界最速でT-SPARKの最新商品情報をお届け！
▼配信先URLはこちら▼
https://t.co/i1FqAyuAiJ
※上記URLは開催時間となりましたら視聴可能です。
▼T-SPARK LIVEの詳細はこちら▼https://t.co/gXtd9eIYLe… pic.twitter.com/Z3xc7Ov986
(C) ＴＯＭＹ
(C)サンライズ