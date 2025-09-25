【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始

タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「トイライズ」シリーズ新作「ガオガイガー」の商品化を発表した。

「勇者王ガオガイガー」の主役ロボ「ガオガイガー」をトイライズシリーズで立体化。番組ではビジュアルが公開された。

また、10月18日・19日開催の「第63回全日本模型ホビーショー」にてサンプル展示を予定している。

【T-SPARKの最新情報をお届け！【T-SPARK LIVE】2025年9月25日(木) 20時配信開始！】

(C) ＴＯＭＹ

(C)サンライズ