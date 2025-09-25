高橋文哉、料理上手な自分にうっとり「“なんか俺かっこいいな”って」「そこが大事なんですよ」

9月25日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、高橋文哉がVTR出演。“俺かっこいいな”と思った瞬間を明かした。

番組では、鍋つゆの新ブランド発表会に登壇した高橋にインタビューを実施。この中で、調理師免許を持っている高橋は“最近作った手料理”を聞かれると、「スーパーにふらっと行った時に、秋だなと思って。秋の味覚を早取りしちゃおうかなって」「サンマ焼いて、焼きナスをして。きのこ焼いて、4つぐらい焼いて全部味付け変えてとか」とコメント。

続けて、味付けについては、「醤油、めんつゆ、だしとか。そういうものから、上にかつお節をのっけるなり、ちょっとすだちを絞るなり、バターをのっけたりとか。いろんなのを楽しもうって」「“なんか俺かっこいいな”って思いながら食べてました」と明かして笑いを誘うと、「そこが大事なんですよ。それがないとやっぱり！」「俺かっこいいな、1人で。サンマなんか焼いて…」と語った。

また、「この間も休みがあって、ちょっと新幹線乗りたいなって思って新幹線乗って熱海行ったりとか」「海を見ながら歩いて、ふらっと立ち寄ったお寿司屋さんでお寿司食べて、1人でインフィニティプールみたいなお風呂入って、帰ってきました。かっこいいっすよね！」とお茶目な笑顔で話していた。