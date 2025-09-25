シンガー・ソングライターTani Yuuki（26）の新曲「もしものがたり」が、テレビ朝日系アニメ「ドラえもん」の新エンディング曲に決定したことが25日、発表された。同アニメでは05年のリニューアル以来、20年ぶりの新規エンディング曲となる。

同日に行われた全国ツアー初日公演のアンコールで発表。同曲を初披露し、ステージ上にはドラえもん、のび太がサプライズで登場するなど大いに沸かせた。

「ドラえもん」はアーティスト活動の原点ともいえる作品。幼少期に見た映画「ドラえもん のび太とふしぎ風使い」の主題歌でゆずの「またあえる日まで」をきっかけにギターを握り、シンガー・ソングライターとしての道を歩み始めたという。

「子どものころからずっと見てきた『ドラえもん』の世界に入ることができて、すごくうれしかったです。『もしものがたり』は、僕の中の『ドラえもん』を精いっぱい詰め込んだ曲で、完成したときには心の底から込み上げるようなうれしさを感じました」とコメントを寄せた。

さらに、同曲とともに流れる新エンディング映像については「自分の楽曲に合わせてドラえもんが歩いていることがうれしくて『めちゃくちゃいい…！』と思いました。自分の作った楽曲に、ドラえもんたちがノッてくれるなんて、本当に幸せです」と歓喜した。

「すてきな振り付けが入っていたり、漫画のコマのような表現が入っていたり、いろいろな場面を盛り込んでくださって素晴らしいエンディングに仕上げていただきました」と感謝。「子どもたちの夢だけではなく、大人たちの背中もそっと押す曲になってくれることを願っています。心を込めて作ったので、ぜひ聞いてください」と呼びかけた。

「もしものがたり」が起用された「ドラえもん」新エンディングは10月4日午後5時放送回よりオンエア。同3日には先行配信リリースも決定している。さらに、同曲を表題としたシングルを11月19日に発売する。

Tani Yuukiは5thシングル「W／X／Y」で22年年間ランキングを席巻し、第64回「輝く！日本レコード大賞」で新人賞を受賞。今年は活動開始5周年のアニバーサリーイヤーとなり、このほど開幕したツアー「Tani Yuuki Live Tour 2025 “Still love… this”」のファイナルとして、12月15日に自身初の日本武道館ワンマン公演も決定している。