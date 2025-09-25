水平線が、新曲「エンドレスサマー」を10月8日に配信リリースする。

同楽曲の作詞作曲は、田嶋太一（Vo/Gt）が担当。真っ只中にいるときは一瞬に感じるのに、過ぎ去った後ふと振り返ると永遠と続いていたような、そんな“夏”という不思議な季節を歌った、切なくも鮮やかなギターポップソングとなっている。

なお水平線は、11月9日に７回目となる自主企画『潮の目』を大阪 梅田Shangri-Laで開催。今回はバンドとして過去最大規模で行われ、171とSundae May Clubを迎える。チケットは現在発売中だ。

■水平線 田嶋太一（Vo/Gt） コメント

夏って不思議で、その時は目一杯走り抜けて、振り返ったらなんとなく寂しいような…あったかいような…。そして妙に残るワンシーンがあったりするんじゃないかとも思います。その一瞬が永遠になるような、そんな感覚でこの曲を作りました。

（文=リアルサウンド編集部）