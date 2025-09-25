ロジクールG、『原神』神里綾華コラボモデルに新製品の「G515 LIGHTSPEED TKL」など追加
ロジクールは9月25日、独自に展開するゲーミングブランド「ロジクールG」で販売中のゲーミングキーボード「G515 LIGHTSPEED TKL」とゲーミングヘッドセット「G733 LIGHTSPEED」に、『原神』神里綾華コラボモデルを追加すると明らかにした。両製品ともに10月16日の発売を予定する。
ロジクールG、『原神』神里綾華コラボモデルに新製品の「G515 LIGHTSPEED TKL」など追加
ベースモデルとなる「G515 LIGHTSPEED TKL」は先日発表されたばかりのゲーミングキーボードで、薄型のロープロファイル仕様ながらラピッドトリガー機能をサポートする点が特徴。「G733 LIGHTSPEED」は最大約58時間の連続使用に対応するロングバッテリーを内蔵するゲーミングヘッドセットで、本体が266g前後と軽量に仕上げられている。
いずれもロジクールが展開する『原神』神里綾華コラボモデル特別デザインがあしらわれている。ゲーミングキーボードには限定テーブルマットが同梱されており、デスク上の統一感を高めることが可能だ。
ロジクールG、『原神』神里綾華コラボモデルに新製品の「G515 LIGHTSPEED TKL」など追加
いずれもロジクールが展開する『原神』神里綾華コラボモデル特別デザインがあしらわれている。ゲーミングキーボードには限定テーブルマットが同梱されており、デスク上の統一感を高めることが可能だ。