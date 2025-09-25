U-20W杯で世界2位！「1979年生まれ」最強の日本人11名

9月27日から開幕を迎えるFIFA U-20ワールドカップ。アジアカップで準決勝に進出した日本代表も参加することが決まっており、高岡伶颯や小杉啓太、喜多壱也といった欧州組もメンバー入りした。

今回は日本が初の準優勝に輝いた1999年大会の「黄金世代」、1979年に生まれた日本人選手のベストイレブンを特集しよう。

GK：曽ヶ端準

所属した主なクラブ：鹿島アントラーズ

日本代表記録：4試合0ゴール

1999年のワールドユースでは南雄太と榎本達也がメンバーに選ばれていたため参加していないが、その後フィリップ・トルシエ監督によってフル代表へと招集された。2002年の日韓ワールドカップにも3番手GKとして参加。

CB：坪井慶介

所属した主なクラブ：浦和レッズ、湘南ベルマーレ、レノファ山口

日本代表記録：40試合0ゴール

福岡大学から2002年に浦和レッズへと加入し、初年度から快速を生かしたスピード系センターバックとして活躍。大学卒業後にブレイクしたためワールドユース組ではないが、ジーコ監督によって2003年に初招集を受け、2006年ワールドカップにも出場した。

CB：中田浩二

所属した主なクラブ：鹿島アントラーズ、マルセイユ、バーゼル

日本代表記録：57試合2ゴール

フィリップ・トルシエに愛された「フラット3の申し子」。本来はボランチであったが3バックの一角として信頼され、日韓ワールドカップでの活躍で名を上げた。マルセイユとバーゼルで欧州にも挑戦。

右SB：加地亮

所属した主なクラブ：セレッソ大阪、FC東京、ガンバ大阪、チバスUSA、ファジアーノ岡山など

日本代表記録：64試合2ゴール

原博実監督が率いたFC東京で右サイドバックとして大ブレイクし、ジーコ監督の下で日本代表デビュー。コンフェデではブラジル相手にオフサイドで取り消された「幻のゴール」を決めた。

左SB：新井場徹

所属した主なクラブ：ガンバ大阪、鹿島アントラーズ、セレッソ大阪

日本代表記録：0試合0ゴール

左サイドバックの人選が難しかったが、Jリーグで豊かな実績を持つ新井場徹を選んだ。ワールドユースのメンバーではないが、ガンバ大阪でデビューし、その後鹿島アントラーズで長く常勝軍団の中心選手になった名ディフェンダー。

守備的MF：稲本潤一

所属した主なクラブ：ガンバ大阪、アーセナル、ガラタサライ、レンヌ、川崎フロンターレなど

日本代表記録：82試合5ゴール

79年黄金世代を代表する守備的MF。若くしてガンバ大阪でレギュラーを確保し、2001年にはアーセナルへと移籍。日韓ワールドカップでもベルギー戦とロシア戦でゴールを決めて救世主となった。

守備的MF：遠藤保仁

所属した主なクラブ：横浜フリューゲルス、京都パープルサンガ、ガンバ大阪、ジュビロ磐田

日本代表記録：152試合15ゴール

2006年ワールドカップではGKを除いて唯一出場機会がなかったものの、その後イヴィチャ・オシム監督の下で中心選手に。それから長く活躍を続け、日本代表の歴史上最多出場記録を更新した。

攻撃的MF：小笠原満男

所属した主なクラブ：鹿島アントラーズ、メッシーナ

日本代表記録：55試合7ゴール

ワールドユース全試合で出場した黄金世代の中心選手。日本代表ではレギュラーを獲得する時期は短かったものの、トルシエ、ジーコ、岡田武史体制で招集され、55試合に出場している。

攻撃的MF：小野伸二

所属した主なクラブ：浦和レッズ、フェイエノールト、清水エスパルス、ボーフム、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ、北海道コンサドーレ札幌など

日本代表記録：56試合6ゴール

黄金世代の顔であった「天才MF」。18歳からA代表に名を連ね、信じられないようなテクニックで数多くのファンを虜にした。フェイエノールトでもUEFAカップ優勝を果たし、ヨーロッパでも活躍。

攻撃的MF：本山雅志

所属した主なクラブ：鹿島アントラーズ、ギラヴァンツ北九州、ケランタン・ユナイテッド

日本代表記録：28試合0ゴール

Jリーグ屈指のドリブラーとして名を馳せ、鹿島アントラーズで長く活躍。ワールドユースでは小野伸二とともにベストイレブンにも選ばれた。トルシエ体制、ジーコ体制で日本代表にも選出されていたが、キャリアを通して怪我や病気に泣かされた。

日本代表、E-1で見つかった5人のスター選手

FW：高原直泰

所属した主なクラブ：ジュビロ磐田、ボカ・ジュニオルス、ハンブルガーSV、フランクフルト、浦和レッズ、清水エスパルスなど

日本人として初めてブンデスリーガでシーズン2桁ゴールを決めた高原直泰。ジュビロ磐田で若くして大活躍し、ボカ・ジュニオルスでもプレー。その後ドイツにわたり、オリヴァー・カーンの連続無失点記録を止めるゴールも決めた。