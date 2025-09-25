½©¸µ¾¿¡¢»Ò¤É¤â¡© ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¸«¤»¡Ö¤«¤¢¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥â¥Ç¥ë¤Î½©¸µ¾¿¤µ¤ó¤Ï9·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤á¤¤¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©¸µ¾¿¡õ½÷¤Î»Ò¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Î³¨Ê¸»ú¤ä¡Ö¤«¤¢¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¡ÖHARRY LAMBERT FOR ZARA x DISNEY POP UP IN TOKYO¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤á¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÍÄ¤¤½÷¤Î»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤â¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤Î»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡ª7Æü¤Ë¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿½©¸µ¤µ¤ó¡£¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
