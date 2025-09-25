3人組ロックバンド「MOSHIMO」が12月23日の「Zeep Shinjuku公演」をもって無期限ライブ活動休止をすることを25日、同グループのX（旧ツイッター）で発表した。また、ボーカルの岩淵紗貴（35）が結婚したことも報告した。

Xでは「お知らせ」として文書の画像を投稿。文書には「ライブ活動休止と岩淵紗貴に関するお知らせ」とし「この度MOSHIMOは『10th ANNIVETSARY TOUR 2025』12月23日（火）Zeep Shinjuku公演を持ちまして無期限ライブ活動休止とさせていただくことになりました」と発表した。

突然の無期限ライブ活動休止に「突然のご報告になってしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「もうひとつ大切なお知らせがございます」として「この度、岩淵紗貴の入籍が決まりました事をご報告させていただきます」と結婚することを報告した。

岩淵の結婚により「これまでMOSHIMOは、“報われない恋”や“感情のもつれ”といった、少し不器用な心模様をテーマにした楽曲を数多く届けてまいりました。その中で、結婚に伴い『その歌たちを歌い続けるのは、今の私では辻褄が合わないから全力でライブに臨めない。一度しっかりMOSHIMOと自分と向き合って、新しいMOSHIMOとしてまたみんなとライブを楽しみたい』と感じるようになりました。活動休止の理由といたしましてはこの点が一番大きいです」と心の変化が大きく活動休止に至ったとした。

そして「これまで支えてくださった皆さまには、突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げるとともに、岩淵紗貴の門出と、MOSHIMOの新たな歩みを、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。残りのライブで、皆さまと笑顔でお会いできることを、メンバー・スタッフ一同、心より楽しみにしております」としている。