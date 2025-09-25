【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始

タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「トイライズ」シリーズ新作「鎧真伝サムライトルーパー」より主人公「凱」の商品化を発表した。

「鎧真伝サムライトルーパー」に登場する「凱」が立体化。灼熱の鎧を纏った姿が再現され、番組ではデコマスが公開された。

【T-SPARKの最新情報をお届け！【T-SPARK LIVE】2025年9月25日(木) 20時配信開始！】

(C) ＴＯＭＹ

(C)サンライズ