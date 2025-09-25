【仁王3】 2026年2月6日 発売予定 価格：9,680円～

コーエーテクモゲームスは、配信番組「【TGS2025】『仁王３』TGS公式番組」にて、プレイステーション 5/PC（Steam）用アクションRPG「仁王3」の実機プレイを公開した。

今回公開されたのは、「東京ゲームショウ2025」でプレイできる試遊版をベースとした特別版での実機プレイ。広大な凍てつく世界を攻略した。なお、本作のマップは立体的になっており、様々なルートで攻略することができるようだ。

マップは立体的で、行ける場所が増えたため攻略ルートも多彩になった

戦闘では、本作から新たに追加された忍者での戦闘も披露。お馴染みの侍と切り替えながら、忍術を使用したアクションを見ることができた。

シリーズでお馴染みの「烏天狗」や「以津真天」などの強敵との戦闘は高難易度で、プレイ中何度もリトライさせられていた。とはいえ、本作はオープンワールドなので、難しいと感じた場所は後回しにすることもできるとのことだ。

高難易度の「常闇」のエリアなどシリーズでお馴染みの要素も配置されている

侍と忍者を繰り替えながら戦闘。高難易度なのは変わらずだ

【【TGS2025】NIOH 3 Official Program】