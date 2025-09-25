知的な印象をアップさせるデザインが今っぽ♡ お育ちよさげな「アーガイル柄ニット」まとめ

この時期の必須アイテムといえばやっぱりニット。そんなニットは知的な印象をアップさせるデザインが今っぽなんだとか。そこで今回は、お育ちよさげな「アーガイル柄ニット」をご紹介します。即主役級なコーデに様変わりする定番ニットで、秋のおしゃれを楽しんじゃお♡

ニットはスクールガール風なデザインを主役に

さまざまなブランドの新作を調査してみたら、とにもかくにもプレッピーなニットがたくさん！

特に、ロゴの知的な印象をアップさせるデザインが、今年の秋の相棒になりそうな予感♡