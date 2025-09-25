知的な印象をアップさせるデザインが今っぽ♡ お育ちよさげな「アーガイル柄ニット」まとめ

写真拡大 (全4枚)

この時期の必須アイテムといえばやっぱりニット。そんなニットは知的な印象をアップさせるデザインが今っぽなんだとか。そこで今回は、お育ちよさげな「アーガイル柄ニット」をご紹介します。即主役級なコーデに様変わりする定番ニットで、秋のおしゃれを楽しんじゃお♡

ニットはスクールガール風なデザインを主役に

さまざまなブランドの新作を調査してみたら、とにもかくにもプレッピーなニットがたくさん！

特に、ロゴの知的な印象をアップさせるデザインが、今年の秋の相棒になりそうな予感♡

お育ちよさげなアーガイル柄

Cordinate 〈右・紅葉のコーデ〉甘〜いピンクをINしてぷり可愛く♡

着るだけでレトロな可愛さを演出するカジュアルニット。ミニ丈のスカートとあわせることで着やせ効果も◎。

〈右・紅葉のコーデ〉アーガイル柄ニットトップス 9,990円／Gap シャツ 26,500円、スカート 17,600円／ともにThe Girls Society バッグ 89,100円／RSVP paris（クイーポ）ヘアピン（3個セット）9,900円／ザ ヘア バー トウキョウ〈左・理奈のコーデ〉ロゴニットトップス 13,970円／LILY BROWN シャツ 14,300円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN） ミニスカート 7,990円（オンライン限定）／Gap リボンクリップ（2個セット）1,650円／アネモネ（サンポークリエイト） バッグ 21,560／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）

Item 【FRED PERRY×Ray BEAMS】ブラックアーガイル柄ニットトップス

FRED PERRYらしいアーガイル柄ニットをモダンにアップデート。ゆったりとしたサイズ感だから、デニムやスラックスなどのパンツスタイルにも相性抜群。

ブラックアーガイル柄ニットトップス 26,400円／フレッドぺリー×レイ ビームス（レイ ビームス新宿）

Item 【dazzlin】ネイビーえりつきノースリーブニットトップス

トレンドのアーガイル柄にモチーフ装飾を施した遊び心あふれる1枚。一点投入するだけでヴィンテージライクな雰囲気を一気に底上げしてくれる。

ネイビーえりつきノースリーブニットトップス 6,490円／dazzlin

撮影／Kaede Hara（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）、モデル／三浦理奈、中川紅葉（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉