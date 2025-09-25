知的な印象をアップさせるデザインが今っぽ♡ お育ちよさげな「アーガイル柄ニット」まとめ
この時期の必須アイテムといえばやっぱりニット。そんなニットは知的な印象をアップさせるデザインが今っぽなんだとか。そこで今回は、お育ちよさげな「アーガイル柄ニット」をご紹介します。即主役級なコーデに様変わりする定番ニットで、秋のおしゃれを楽しんじゃお♡
ニットはスクールガール風なデザインを主役に
さまざまなブランドの新作を調査してみたら、とにもかくにもプレッピーなニットがたくさん！
特に、ロゴの知的な印象をアップさせるデザインが、今年の秋の相棒になりそうな予感♡
お育ちよさげなアーガイル柄
Cordinate 〈右・紅葉のコーデ〉甘〜いピンクをINしてぷり可愛く♡
着るだけでレトロな可愛さを演出するカジュアルニット。ミニ丈のスカートとあわせることで着やせ効果も◎。
Item 【FRED PERRY×Ray BEAMS】ブラックアーガイル柄ニットトップス
FRED PERRYらしいアーガイル柄ニットをモダンにアップデート。ゆったりとしたサイズ感だから、デニムやスラックスなどのパンツスタイルにも相性抜群。
Item 【dazzlin】ネイビーえりつきノースリーブニットトップス
トレンドのアーガイル柄にモチーフ装飾を施した遊び心あふれる1枚。一点投入するだけでヴィンテージライクな雰囲気を一気に底上げしてくれる。
撮影／Kaede Hara（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）、モデル／三浦理奈、中川紅葉（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉