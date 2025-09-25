「ぐるナイ」ゴチ、今年2度目のピタリ賞は野呂佳代 初参戦での獲得に感激「売れたなぁ」
【モデルプレス＝2025/09/25】女優・タレントの野呂佳代が、25日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（よる8時〜）にて、番組内の「ゴチバトル」で「ピタリ賞」を獲得。2025年ではナインティナイン・岡村隆史に次ぐ2度目となった。
【写真】「ぐるナイ」ピタリ賞発表直前の様子
今回の「ゴチになります」VIPチャレンジャーはゴチ初登場の野呂佳代で、ゴチバトルの舞台は麻布台ヒルズにある新感覚なタイ料理が味わえる「SAAWAAN BISTRO」。設定金額17000円のため自腹総額は11万9000円前後となったが、2位は1万6900円で高橋文哉、3位は1万6700円で霜降り明星・せいやと2人がニアピンを獲得し、好成績が続いた。
そして「ピタリ賞」もしくはビリが野呂か小芝風花の2択に。小芝風花は「100万円はろてんか」と天を仰ぎ、野呂は「撮れ高OK野呂佳代OK」で帰りたいとピタリを願う中、ビリを伝えるドローンが小芝の前に止まり、野呂がピタリ賞を獲得。「（番組を）ずっと観ていたのにピタリ賞まで獲れるなんて売れたなぁ…」と喜びを伝えていた。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1971178619377680764
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
