¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ë·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/25¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡¿ABEMA¤ÇËè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¢¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï20»þ¡Á¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¡×¡£¡ÖÉ¬¤ººÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¾ðÇ®¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ÖBOYS II PLANET¡×¤È¤·¤Æ¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¼Ô¤Î16¿Í¤«¤éÈ¾Ê¬¤Î¤ï¤º¤«8¿Í¤À¡£
ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎCJ ENM¥Ñ¥¸¥å¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£Âè10ÏÃ¤ÎÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤ÇÀ¸Â¸¤·¤¿16¿Í¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÄ©¤ß¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤È¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤Î¿·¶Ê2¶Ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì8¿Í¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¶Ê¤Ç¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤Ï³Æ¶Ê2¿Í¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬´Ñ¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê·èÄê¡£ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢³Æ¶Ê¤ÇÃ¯¤¬¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1°Ì¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë8,287,830ÅÀ
2°Ì¡§¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë5,736,338ÅÀ
3°Ì¡§¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë4,070,925ÅÀ
4°Ì¡§¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë3,096,619ÅÀ
5°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë2,986,735ÅÀ
6°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë2,957,303ÅÀ
7°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë2,829,642ÅÀ
8°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë2,805,144ÅÀ
¡¼¡¼¡¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼·÷Æâ¡¼¡¼¡¼
9°Ì¡§¥æ¥á¥¡ÊK¡Ë2,783,273ÅÀ
10°Ì¡§¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡ÊK¡Ë2,645,855ÅÀ
11°Ì¡§¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë2,631,753ÅÀ
12°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë2,598,471ÅÀ
13°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë2,576,158ÅÀ
14°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡ÊK¡Ë2,568,600ÅÀ
15°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¡ÊK¡Ë2,516,524ÅÀ
16°Ì¡§¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡ÊK¡Ë2,440,024ÅÀ
