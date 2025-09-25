【トイライズ】「魔弾戦記リュウケンドー」より「魔弾銃士リュウガンオー」のデコマスが公開【#TSPARKLIVE】
【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始【T-SPARKの最新情報をお届け！【T-SPARK LIVE】2025年9月25日(木) 20時配信開始！】
(C) ＴＯＭＹ
タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「トイライズ」シリーズ新作「魔弾銃士リュウガンオー」のデコマスを発表した。
「魔弾戦記リュウケンドー」より不動銃四郎が変身する「魔弾銃士リュウガンオー」を立体化したもの。劇中のデザインが再現され、ホワイトを基調としたカラーリングにクリアパーツやゴールドによる細かな彩色が公開された。
いよいよ本日20時から！//- T-SPARK 公式 (@tspark_official) September 25, 2025
配信番組「T-SPARK LIVE」開催！
豪華ゲストをお迎えして、世界最速でT-SPARKの最新商品情報をお届け！
▼配信先URLはこちら▼
https://t.co/i1FqAyuAiJ
※上記URLは開催時間となりましたら視聴可能です。
▼T-SPARK LIVEの詳細はこちら▼https://t.co/gXtd9eIYLe… pic.twitter.com/Z3xc7Ov986
(C) ＴＯＭＹ
(C)「魔弾戦記リュウケンドー」製作委員会／テレビ愛知・ウィーヴ