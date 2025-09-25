１０月１９日より麻布台ヒルズ ギャラリーで開催される浜田雅功展「空を横切る飛行雲」の一般前売チケット販売が２６日午前１０時より開始する。あわせて、コラボカフェ「喫茶はまだまさとティー」のメニュー、グッズショップ「雑貨はまだショプとし」のオープンとグッズのラインアップも決定した。

一般前売販売では、「スペシャルプレビュー ＤＡＹ チケット」と「限定アートピース付チケット」に加え、限定アイテムの浜田雅功展オリジナル箔押しポストカードが手に入る「特典付チケット」と来館日を指定する「スタンダードチケット」の計４種を販売。

コラボカフェ「喫茶はまだまさとティー」では、「結果発表ー！チキンライスプレート」など展覧会のテーマと連動したユニークなオリジナルメニューを展開。

さらにオフィシャルグッズショップとして「雑貨はまだショプとし」がオープンし、浜田の描きおろし作品を使用したアイテムはもちろん、人気ストリートブランド「ＳＡＰＥｕｒ」とのコラボ商品や、本展のすべてを網羅した豪華装丁の公式図録など、ここでしか手に入らない多彩なラインアップとなる。