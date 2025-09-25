特集は、長野市で出張カフェを開いた女性の思いです。女性が作るのは、インクルーシブフード。食べ物をかんだり飲み込んだりすることが難しい人でも楽しめる料理です。



介護現場などで注目を集めています。



「おいしい。おいしいして」



スイーツを囲んで団らんするのは、90歳の女性と1歳2か月のひ孫の男の子。長野市篠ノ井にある特別養護老人ホームです。

月に一度の出張カフェを利用者とその家族が楽しんでいました。





この日のメニューは、ケーキとカップデザートがのったスイーツプレート。ごく普通のメニューに見えますが、ある工夫が凝らされています。板倉麻希さん「常食から嚥下食の方まで、家族の方もみんな同じものを美味しく食べれるっていうのをコンセプトに、かむことや飲み込むことが困難になった人でも、安全に食べられるような軟らかさにしています。」カフェを開いた板倉麻希さん。今年3月までこの施設で働いていた管理栄養士で、現在は起業し、5月からこの施設で出張カフェを開くなど高齢者施設からの依頼で自作の料理を提供しています。過去に提供したメニューには、華やかなすしや…桜餅も。これらは全て、口に入れて舌で押しつぶす程度の力があれば食べることが可能だと言います。板倉さんが作るのは、誰もが楽しめるように工夫された食事。“全てを含む”という意味の英単語を使って「インクルーシブフード」と呼ばれています。病気や年を取ることによって噛んだり飲んだりする機能が低下する「嚥下（えんげ）障害」。その場合の食事は食材を軟らかくしたりとろみをつけたりした嚥下食や、食材を細かくした刻み食などで対応することが一般的です。一方、板倉さんの出張カフェでは、施設の利用者もその家族も食べるメニューは同じ。96歳の女性が食べていたのは上新粉や白玉粉で作った餅ゼリー入りの「ようかん」です。入居者と家族「（普段は）刻み食かな。」0514「外食的な気分も味わえるし、本人もいいんじゃないですかね。施設に入る前はね、もう自分で全部作って自分で食べてたので。で、具合悪くなって入院しちゃってから、コロナになっちゃってね。色々面会もできなくて。だから本人の様子、直接見えるからね。どんな様子なのか。それいいですよね。」板倉さん「嚥下食の方は、お肉だったり、とんかつとか、おすしとか、昔好きだったけど、今は食べられないみたいなものがやっぱりあって。もう工夫次第で食べれるようになるんです。」板倉さんは、クラウドファンディングなどで資金を集め縁のあった工務店の事務所内にインクルーシブフードを作る拠点を設けました。ここで作ってもらったのは豚肉を使った“焼き肉”です。板倉さん「普通の食事を作るところまでは通常と変わらない料理（調理方法）なんですけど、そのあとに再形成するためにミキサーを使ったりとか特殊なゲル化剤を使っていきます。」まずは肉を炒め、タレで味付け。火が通ったら、水を加えながらミキサーにかけペースト状にしますが、ここで混ぜるのが「ゲル化剤」と呼ばれる粉末です。板倉さん「ゼリー食用の粉。要はゼリーを作るときのゼラチンみたいなものなんですが、これを入れてもう一回、回していきます。中に粒が残ってしまうと、嚥下障害の人って喉に残ってしまうので、滑らかなになるまでミキサーにかけていきます」完成したのは、焼き肉のペースト。これを冷やして固めますが、ここでもインクルーシブフードならではのひと工夫が。板倉さん「お肉なので、アルミの上で固めることで肉の質感を真似していきます。/ここに流すとお肉っぽくなるのでやっていきます」固まったものをひっくり返すと肉のような模様に。そこにタレを塗ってバーナーで炙れば…板倉さん「めっちゃいい匂いしません？」（スタッフ）「します！」「炙ることで匂いが立つので。盛り付けもおしゃれにやってあげると見た目も楽しくなる」完成したのは、一度ペーストにしたとは思えない薄切り肉の焼き肉です！リポート「焼き目が付いていておいしそう。いただきます。口に入れた瞬間に香ばしさが広がって、お肉の味がしっかりとしますね。口の中でスーッとなくなっていくんですよ。初めての食感」板倉さん「やっぱり認知症になっても、そうじゃない人もだけど、おいしそうなものが出てくれば、みんな、わあってなるし、ちょっと生きる力にも繋がっていきますよね」高齢者の食づくりにおよそ20年間携わってきた板倉さん。食卓を囲み料理を食べる楽しみが家族の何よりの思い出になるといいます。板倉さん「あの時一緒にご飯食べたよねとか、あんなふうにしてあげたからよかったよねって、ご家族がその本人亡き後も前を向いて歩いていけるような糧になるって私は思っていて。かけがえのない思い出になるようなワンシーンを紡いであげられたらなっていうふうに思ってます」