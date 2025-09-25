あの名曲でほっこり…オアシスの来日公演を前にスペシャルムービー『#lookback25』が公開
昨年8月に奇跡の再結成を果たし、今年7月4日から『oasis live '25』をスタートさせたイギリスのロックバンド・オアシスが、10月25日、26日に約16年ぶりとなる日本公演を東京ドームで開催する。待望の来日公演まで残り1ヶ月となったきょう25日、バンドの公式YouTubeチャンネルにて、日本を舞台にしたスペシャルムービー『#lookback25』が公開された。
【動画】“ドンルク”でほっこり…！オアシス来日記念スペシャルムービー『#lookback25』
『#lookback25』では、世代もバックグラウンドも異なる日本のファンたちが出演。オアシスの音楽と過ごした時間を“look back（振り返り）”しながら、日常のなかで“オアシスを待っている”様子が描かれており、その映像を名曲「Don't Look Back In Anger」が彩っている。ほっこりと心温まる内容となっている。
また、このスペシャルムービーの公開にあわせて、SNS投稿キャンペーン『#lookback25』もスタート。「オアシスを待っている」様子を自由に動画や写真で撮影し、ハッシュタグ「#lookback25」を付けてインスタグラム、TikTok、YouTube Shortsのいずれかに投稿すると、抽選で「oasis東京ドーム公演チケット」や「公式ツアーグッズ」などが当たる。さらに、投稿された動画や画像がオアシスの公式コンテンツに使用される可能性もあるという。
