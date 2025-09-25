原子力の活用を推進する資源エネルギー庁のトップと県が災害時の避難道路の整備について進捗を確認しました。柏崎刈羽原発6号機は10月中旬に再稼働に向けた技術的な準備が整う見込みです。



先ほど県庁の一室を訪ねたのは資源エネルギー庁の村瀬佳史長官です。



〈村瀬佳史長官〉

「柏崎刈羽原発の再稼働については東日本の電力供給構造の脆弱性の観点電力料金の東西格差是正の観点産業競争力や経済成長といった観点から大変重要」





県と国の間では原発から6方向の放射状に延びる避難道路について全額国費で整備することが合意されていて、25日はその進捗を確認しました。東京電力は柏崎刈羽原発6号機の再稼働を目指し10月にも再稼働に向けた技術的な準備が整う見込みです。〈村瀬佳史長官〉「本日の議論を踏まえて今後県、関係省庁とも連携をさせていただきながら避難道の整備がしっかり前に進んでいくように取り組んでまいりたい」再稼働の是非について、知事は最終的に「県民の受け止めを確認したい」としています。〈花角知事〉「私としては（再稼働について）こういう結論を出した県民がそれを最終的にどう受け止めていただけるかというのは それは何らかの方法で確認したい」県と国は今後も避難道路の整備を進めていくとしています。