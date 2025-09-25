·ª¸¶ÎÍÌð¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÀèÀ©2ÅÀÂÇ¡¡V¥Þ¥¸¥Ã¥¯4¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹ÕÇË¤ë¡¡°Ì´¤ÎàËþÎÝÃÏ¹öá¤È·èÊÌ
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯4¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ÀèÀ©¤ÎÃæÁ°2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î7²ó¡£1»à¤«¤éÀîÀ¥¹¸¡¢ÌøÅÄÍª´ô¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÈÁê¼ê¼ººö¤Ë¤è¤ê1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª¸¶¤¬2ÈÖ¼êÎëÌÚæÆÅ·¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Á°¿Ê¼éÈ÷¤ÎÆóÍ·´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£»°ÁöÀîÀ¥¤ËÂ³¤¡¢ÆóÁö¤ÎÌøÅÄ¤âÀ¸´Ô¤·¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÁ°¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï6ÅÙ¤ÎËþÎÝ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤ÉàËþÎÝÃÏ¹öá¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÂ³¤¡¢º£¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏËþÎÝ¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ë²ÃÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£