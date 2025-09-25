¡Ö¤¦¤½¡Ä ¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¤Í¤§¡×à¥Ó¥¸¥å·ãÊÑá43ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¿Í´ÖÌ£¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö´ÓÏ½½Ð¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼
ÆüËÜÈ±¤ÇÊì¿ÆÌò¤ò¡Ä
¡¡29ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë43ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊì¡¦¾¾Ìî¥Õ¥ßÌò¤Î½÷Í¥¡¦ÃÓÏÆÀéÄá(43)¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¡¢ÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤È¤È¤â¤Ë3¿Í¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÊìÌò¤ÎÃÓÏÆ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¤Í¤§¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¦¤½¡Ä ¡×¡Ö´ÓÏ½½Ð¤¿¤Í¡£¤Ø¤¨¡¼¡¢¤¤¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¿Í´ÖÌ£¤¬½Ð¤Æ¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£