Î¾¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@_.yamada.aiii._¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÈþ¤·¤¤Å·»È¡×ÎáÏÂ¤ÎÄ¶¿·À¸¥°¥é¥É¥ë

¡¡¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄ¶¿·À¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢»³ÅÄ¤¢¤¤¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤³¤Î¥³¥Ã¥×Íß¤·¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò¼ê¤ËÄ¹Âµ¤Î¾åÃå¤«¤éÎ¾¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¹õÉ³¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°ã¤¦½ê¤ËÌÜ¤¬¡Ä¡×¡Ö¥á¥¬¥È¥óµé¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¤½¤Î´ùÍß¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡ÖÈþ¤·¤¤Å·»È¡×¡Ö¤½¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£