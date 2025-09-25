野呂佳代『ゴチ』初登場でピタリ賞「人生大精算！もう、悔いなし！」
きょう25日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）内の人気企画「ゴチになります！26」では、VIPチャレンジャーの野呂佳代が、初登場でピタリ賞を獲得した。
【動画】野呂佳代『ゴチ』初登場でピタリ賞「人生大精算！もう、悔いなし！」
ゴチバトルの舞台は麻布台ヒルズにある新感覚なタイ料理が味わえる「SAAWAAN BISTRO」。設定金額は1万7000円。すると今回はなんとピタリ賞が「出ちゃいました〜！」。このタイミングでのピタリは今後の自腹レースに大きく影響する。現在最下位の白石麻衣は「心臓の鼓動が速い」。小芝風花は「100万円はろてんか」と天を仰ぐ。一方、増田は「もう立っておいていい？」と今年2度目のピタリに自信（？）。野呂は「撮れ高OK野呂佳代OK」で帰りたいとピタリを願う。
高橋、せいや、増田が呼ばれる中、白石、小芝、岡村、野呂が残る展開に。今後のゴチバトルの展開も踏まえて、増田が「野呂さん、絶対に残らないでよ」と笑いを交えて呼びかけると、野呂が「だとしても、やめてよ！」とツッコミを入れるなど、大いに盛り上がった。ピタリかビリかという天国と地獄の瞬間を味わったのは、野呂と小芝。結果、野呂がピタリ、小芝がビリとなった。
放送後に公開された、番組Xでは、野呂が「人生大精算！もう、悔いなし！ドローンで一番のど使っちゃいました。あんなスレスレまでいけるとは思ってなくて。（100万円の使い道は）小芝風花ちゃんのグッズが出たら、早急に買わせていただきたい」と喜びをかみしめていた。
