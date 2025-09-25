気象庁は、10月1日頃から全国で気温がかなり高くなる早期天候情報を発表しました。北陸地方では、1日頃から平均気温の平年比＋2.0℃以上になる予想となっていて、熱中症や農作物の管理への注意が必要です。

■北海道地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.9℃以上



北海道地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。

■東北地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.1℃以上



東北地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。

■関東甲信地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.3℃以上



関東甲信地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■北陸地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.0℃以上



北陸地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

■東海地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.2℃以上



東海地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■近畿地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.2℃以上



近畿地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■中国地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.2℃以上



中国地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■四国地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.2℃以上



四国地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■九州北部地方(山口県を含む)

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.5℃以上



九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■九州南部・奄美地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋2.2℃以上



九州南部・奄美地方の向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。

■沖縄地方

10月1日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差 ＋1.4℃以上



沖縄地方では、最近1週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう2週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。