佐々木朗希 最速約160キロで1回・2奪三振と鮮烈リリーフデビュー！ 「今の身体で球速が出せるフォームを見つけた」

＜2025年9月24日(日本時間25日) アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞

現地24日(日本時間25日) 、ドジャースの佐々木朗希投手（23）が敵地アリゾナで行われたダイヤモンドバックス戦でリリーフ登板。

3対1とリードして迎えた7回裏にマウンドに上がると、1回・2奪三振の快投で無失点に抑え、メジャー初ホールドを記録した。

この日は試合開始前にパドレスが敗戦しており、この時点でドジャースの地区優勝マジックは2となっていた。

3対1とドジャースが2点リードして迎えた7回裏、スネルの後を受け2番手としてマウンドに上がったのは、5月9日以来のメジャー登板となる佐々木朗希だった。

不振の続くドジャースリリーフ陣だったが、今日は絶対に勝ちを譲れない試合ということで勝負の継投に出る。

まず佐々木は、初球から約159キロの力強いストレートでストライクを取ると、2球目のスプリットで先頭のマッキャンをサードゴロに打ち取る。

続くタワもストレートで押し込んでいくと、最後はインコースへのストレートで見逃し三振。

さらに、バルガス相手に約160キロのストレートで空振り三振と、気迫のこもった投球で二者連続三振に仕留め、無失点でメジャー初のリリーフ登板を終えた。

また、8回表にはテオスカー・ヘルナンデスのタイムリーでエドマンが還って1点を追加し、4対1とドジャースがリードを広げる。

さすがに今日はこのままドジャースの勝利で終わるだろうと思われた矢先の8回裏、佐々木の後を託されたベシアが1点を失い、1アウトランナー二・三塁となったところで、エンリケスに交代。

しかし、エンリケスもDバックス打線を抑えきれず、2点を許し、ついに4対4に追いつかれて8回を終える。

9回裏、ドジャースは同点ながら、リリーフにカーショウを投入。この大事な場面でカーショウは実力通り三者凡退で終わらせ、試合は延長戦へ突入する。

タイブレークとなった10回には、ノーアウトランナー2塁の場面で大谷が打席に立ったが、ここは空振り三振と期待には応えられず。

一方のDバックスはペルドモがバントでタイブレークのランナーを三塁に進めると、ドジャースは二者連続の申告敬遠で満塁策の勝負に出る。

この回マウンドに上がったドレイヤーは、まずマッカーシーを内野フライに抑えて2アウト。なおも一打サヨナラの場面は続くが、ここでドジャースはマウンドにトライネンを投入して勝負の継投に。

ここ数回の登板であまり良いイメージのないトライネンだったが、ここはマッキャンにライトフライを打たせてピンチを脱する。

11回表、ドジャース打線は連続でフライアウトに打ち取られるも、T.ヘルナンデスのフライの間にランナーが三塁へ到達。

2アウトランナー三塁の場面で、エドマンが値千金のタイムリーヒットを放ち、ドジャースに待望の追加点。

いよいよ迎えた11回裏、左腕・ロブレスキが一点差の重要な場面で三者凡退に斬って取り、ドジャースが5対4で粘り勝ち。

ついに地区優勝マジックを1とし、明日の優勝決定を大きく引き寄せた。

佐々木朗希 試合後コメント

Q.リリーフに転向してさっそく好投できた要因は？

試合に行く前の準備がリリーフは短いので、その辺りは工夫が必要ですし、先発と一番そこが違うので。

今日はスピードも出ていましたし、コントロールもよかったので、そこまで行くまでに、健康状態と、あとはフォームをこのリハビリ期間にちゃんと調整できました。

たくさんのコーチとトレーナーに支えてもらったので、そこに感謝したいです。

Q.どのように球速を戻したのか？

まずは肩の状態が万全だったのと、フォームをしっかり修正して、自分の今の身体でちゃんと球速が出せる体の使い方というか、フォームを見つけることができたので。

そこが要因かなと思います。

Q.ポストシーズンに向けてリリーフ登板の自信は？

マイナーで2回と、今日実際メジャーで投げてみて、結果はいい結果が出ているので、そこはすごくポジティブに捉えていきたいです。

あとは残りの試合で登板を重ねて、いい準備ができたらなと思っています。

Q.過去の映像を確認していたと思うが、どんなところを修正してきたのか？

肩の健康状態がよくなってから、まずは肩の動きがよくなって、最後は下半身の動きを重点的にやりました。

Q.怪我のせいで肩の動きがよくなかったのか？

スライダーの投げ方というか、その辺りでうまく使えなくて。

それで健康面に影響しましたし、球速面にも影響したのかなと思っています。

Q.マウンドに上がる前の心境は？

そうですね、結構急に。思ったよりも急だったので、緊張している余裕もなかったですし。

まあ早めには準備していたので、そのまま肩を作ってすぐ行ったので、切り替え自体はすごくうまくいったかなと思っています。

Q.連投や中1日の登板はいけそう？

コンディション的にはいけると思います。

ただ身体の違いだったり、もちろん間隔あけているときと、詰まっているときでパフォーマンスも変わってくると思うので。

そこで変化がでたときにどう対応できるかというところが大事かなと思っています。

Q.体は強くなった？

強くなった感じよりも、以前のように痛みなく、自分のやりたい動きが少しずつできるようになってきたと思っています。

Q.リリーフ陣が苦しいなかどんな役割を？

しっかりゾーンに攻めていきたいですし、今日はスプリットがちょっとよくなかったので、そこもポストシーズン大事になってくると思う。

そういうところを修正しながら、ストレートは今日みたいにゾーンで勝負出来たらなと思っています。

Q.ベンチに引き上げてからはどんな気持ちだったか？

まずは大事な場面だったので抑えられてよかったと思いますし、まあうれしかったです。





