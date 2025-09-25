サウナ人気の高まりとともに「日本一予約が取れない熱波師」としてテレビ番組などでも特集されているタレント・鮭山未菜美が25日、自身のXを更新。結婚したことを報告した。

鮭山は「いつも応援してくださっている皆さまへ 私事で恐縮ですが、この度のこのこ窪田くんと結婚いたしました」と、同じく熱波師の、のこのこ窪田と結婚したことを報告した。

続けて「まだまだ未熟な二人ですが、これからは二人で力を合わせてサウナやアウフグースの魅力をどんどん伝え盛り上げていく所存です！今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

鮭山はスカウトをきっかけにバラエティータレントとして活動をはじめ、日本テレビ系「有吉反省会」に雑キャラアイドル軍団として出演した経験もある鮭山。20年4月に熱波師の資格を取得し、Youtubeでサウナの魅力を伝える活動を開始。プロの熱波師チームであるアウフグースプロフェショナルチーム（APT）に所属し、さまざまな大会に出演。TBS系「週刊さんまとマツコ」日本テレビ系「24時間ナイナイアップデート！！」など、メディアで多数特集されている。