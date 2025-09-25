韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』11話ファイナルにて、グループ名が決定した。

【映像】グループ名が決まった瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

9月25日、ファイナルの様子は日韓同時生放送で配信され、デビューするグループ名が決定。プラネットマスターのキム・ジェジュンによって発表されたグループ名は「ALPHA DRIVE ONE」。これは、必ず最高になるという目標と情熱、推進力を持ったひとつの公式チームを意味する。このグループ名にコメント欄では「新しい！」「かっこいい！」「楽しみ」などのコメントが殺到していた。

ファイナリストには、イ・サンウォン（LEE SANG WON）、ジョウアンシン（ZHOU AN XIN）、イ・リオ（LEE LEO）、キム・ゴンウ（KIM GEON WOO）、ジャンジアハオ（ZHANG JIA HAO）、ホー・シンロン（HE XIN LONG）、キム・ジュンソ（KIM JUN SEO）、チョン・サンヒョン（CHUNG SANG HYEON）、ユメキ（YUMEKI）、チェ・リブ（CHUEI LI YU）、ユ・カンミン（YOO KANG MIN）、チェン・カイウェン（CHEN KAI WEN）、キム・ジュンミン（KIM JUN MIN）、パク・ドンギュ（PARK DONG GYU）、チョン・イジョン（JUN LEE JEONG）、カン・ウジン（KANG WOO JIN）の16名が名を連ねている。（※第3回生存者発表式の順）。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）