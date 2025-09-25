＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館

【映像】安青錦が思わず“チラ見”した衝撃の懸賞束

新三役期待の新鋭、小結・安青錦（安治川）が二場所連続で横綱・豊昇龍（立浪）を撃破した一番は、取組後の分厚い懸賞束にもファンの注目が集まった。思わず二度見するかのような安青錦の“素”のリアクションに「すごい形してる」「厚みエグっ」などファンも驚愕した。

先場所、横綱・豊昇龍を撃破して金星を挙げた安青錦。今場所は小結まで番付を上げての挑戦となった。

立ち合い、安青錦は低い姿勢で当たると、張ってくる豊昇龍を突き放して土俵際まで追い詰め、すかさず左下手を取る速攻相撲。目まぐるしい攻めに今場所無敗で絶好調の豊昇龍も対応できず、最後は鮮やかな切り返しで安青錦が横綱を裏返した。衝撃的な番狂わせに館内大興奮。切り返しで勝った安青錦は9勝目。敗れた豊昇龍は今場所初黒星となる1敗目を喫した。

取組はもちろん、取組後に安青錦が手にした懸賞束も凄かった。分厚い懸賞を両手でがっしり受け取った安青錦は、土俵を去る際に懸賞の束に視線を落とした。

一連の様子にファンも興奮。「すごい形してる」「厚みエグっ」「まぁ、そうなるわ」といった興奮や共感の声が寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）