ÀÖÎæÁíÍý¤Î½é¤ÎÃø½ñ¤ÏÂç´îÍøËÜ¡¡¥Ô¡¼¥¹¡¦ËôµÈÄ¾¼ù¡ÖÂç´îÍø³¦¡¢°ÛÃ¼¤Î´ú¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÀÖÎæÁíÍý¡Ê£³£´¡Ë¤Î½éÃø½ñ¡Ö¤ª¤ª¤®¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡ÁÂç´îÍøÉ´ÂêÉ´Åú¡Á¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤¬¡¢£±£°·î£²£²Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç´îÍø·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ëÀÖÎæ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ø¹»¤Ï¥¤¥ä¤À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÂê¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¤ªÂê£±£°£°Âê¤Ë¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤¹àÂç´îÍø£±£°£°ËÜá¥Î¥Ã¥¯¤À¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î£ÒÆ£ËÜ¤ä¡Ö¥¶¡¦¥®¡¼¥¹¡×¤Î¹âº´°ì»ü¤È¤Î¶¦ºî¤Î¤ªÂê¤ä²óÅú¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·Âç´îÍø¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë°ìºý¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÖÎæ¤Ï¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç´îÍø¤¿¤Î¤·¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³©Àî¾Þºî²È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤Ï¡ÖÀÖÎæÁíÍý¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¸ÀÍÕ¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢À¤³¦¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢½ãÀ¤Î¶ò¤«¤µ¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¡£Âç´îÍø³¦¡¢°ÛÃ¼¤Î´ú¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£