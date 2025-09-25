¼«¸øÎ©¡¡¿·ÁíºÛ¤¬Áª½Ð¸å¤â´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â²þ³×¤Î¶¨µÄ·ÑÂ³¤Ç¹ç°Õ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ£³ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²þ³×ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï£²£µÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¡£àÀ¯¼£¤È¥«¥Íá¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â²þ³×¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¿·ÁíºÛ¤òÁª½Ð¸å¤â¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÞÀ¯¼£²þ³×ÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼è¤ê¤¢¤Ä¤«¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£²£°£²£·Ç¯£±·î¤Î²þÀµÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î»Ü¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¡¢·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Î½ªÎ»¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÏ³¤µª»°Ï¯À¯¼£²þ³×ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤ï¤¬ÅÞ¤ÏÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿·ÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¡Ê¸øÌÀ¡¢Î©·û¤Ë¡Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤ò¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç£³ÅÞ¤Ç¿½¤·¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢Î©·û£³ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤ÏÁíºÛÁª¤Ç£±¤Ä¤ÎÁèÅÀ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÉÕ¤ä½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¹Ô¤¦¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹ñ²ñÆâ¤Ç¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤È¤Ï½êÆÀÀÇ¤«¤é°ìÄê¤Î³Û¤ò¹µ½ü¤·¡¢½êÆÀ¤¬Äã¤¯¹µ½ü¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¸½¶â¤Ê¤É¤ÇµëÉÕ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£
¡¡¶¨µÄ¤Ç¤ÏÍè½µ£³£°Æü¤«¤é¼«¸øÎ©£³ÅÞ¤Ë¤è¤ëÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤ÎµÄÏÀ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï¸øÌÀ¡¢Î©·û¤Î´´»öÄ¹¤ËÂÐ¤·¿·ÁíºÛ¤Î¤â¤È¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Î½ªÎ»¸å¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î»ö¾ð¤ÇÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£Á´ÂÎ¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÁíºÛ¤Ë¤âµÄÏÀ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£