若者のアイディアがつまった一杯に仕上がりました。



松本市の高校生が青年会議所と連携し、地元食材を使ったオリジナルラーメンを開発しました。



信州産のエリンギに…



県のオリジナル品種の小麦、ハナチカラを使った麺。スープは、信州みそが決め手です。



松本市にある松本第一高校調理部の生徒が考案したその名も「豆乳 蔵出しみそラーメン」。



松本青年会議所の地域活性化の取り組みとして高校生が地元の恵みを生かしてコンビニ大手のセブンイレブン・ジャパンの商品として販売しようというもので25日、商品発表が行われました。





今回、ポイントに据えたのは酒かすの活用です。松本第一高校 調理部寺沢櫂部長「酒蔵の見学にも行って、たくさん余らせて廃棄になるというのをお聞きして」4月には、松本市内の酒蔵を見学。酒粕の多くが活用しきれず、廃棄されていることを知りました。その酒粕をなんとか自分たちの商品に使えないか…およそ半年にわたって試作を重ねてきました。松本第一高校 調理部寺沢櫂部長「酒かすの鋭い辛さを消したかったので、ワインの甘み足してバランスをとったり、いいポイントではある」25日は、このために昼食を抜いてきたという松本市の臥雲義尚市長も高校生の開発した味を確かめました。松本第一高校 調理部長田玲奈さん「私たちみたいな学生から大人・高齢者の方まで幅広い方に食べてもらいたい」このラーメンは来月8日から県内のセブンイレブン452店舗で販売されます。