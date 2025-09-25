21:15
ミラン米FRB理事、ブルームバーグTV出演

21:20
グールズビー米シカゴ連銀総裁、FRBと米経済について講演

21:30
米卸売在庫（速報値）（8月）
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)

米実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）
予想　3.3%　前回　3.3%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.6%　前回　1.6%（個人消費・前期比年率)　
予想　2.0%　前回　2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.5%　前回　2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)

米耐久財受注（速報値）（8月）
予想　-0.6%　前回　-2.8%（前月比)
予想　-0.3%　前回　1.0%（輸送除くコア・前月比)

米新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）
予想　23.5万件　前回　23.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）
予想　193.3万件　前回　192.0万件（継続受給者数)

22:00
ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、会議「米ドルの国際的役割」開会挨拶（質疑応答
なし）

シュミッド米カンザスシティー連銀総裁、金融政策及び米経済見通しについて講演
23:00
米中古住宅販売件数（8月）
予想　396.0万件　前回　401.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-0.8%　前回　2.0%（中古住宅販売件数・前月比)

ボウマン米FRB副議長、金融市場会議出席

26日
2:00
バー米FRB理事、ピーターソン国際経済研究所で講演（質疑応答あり）

米7年債入札（440億ドル）

2:40
ローガン米ダラス連銀総裁、リッチモンド連銀主催討論会参加（質疑応答あり）

04:00
メキシコ中銀政策金利（9月）
予想　7.5%　前回　7.75%（オーバーナイト・レート)

4:30
デイリー米サンフランシスコ連銀総裁、サンフランシスコ連銀主催イベント講演（質疑応答あり）

G20外相会合（NY）

※予定は変更されることがあります。