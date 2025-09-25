ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:15

ミラン米FRB理事、ブルームバーグTV出演



21:20

グールズビー米シカゴ連銀総裁、FRBと米経済について講演



21:30

米卸売在庫（速報値）（8月）

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)



米実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）

予想 3.3% 前回 3.3%（実質GDP・前期比年率)

予想 1.6% 前回 1.6%（個人消費・前期比年率)

予想 2.0% 前回 2.0%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 2.5% 前回 2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)



米耐久財受注（速報値）（8月）

予想 -0.6% 前回 -2.8%（前月比)

予想 -0.3% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)



米新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）

予想 23.5万件 前回 23.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）

予想 193.3万件 前回 192.0万件（継続受給者数)



22:00

ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、会議「米ドルの国際的役割」開会挨拶（質疑応答

なし）



シュミッド米カンザスシティー連銀総裁、金融政策及び米経済見通しについて講演

23:00

米中古住宅販売件数（8月）

予想 396.0万件 前回 401.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -0.8% 前回 2.0%（中古住宅販売件数・前月比)



ボウマン米FRB副議長、金融市場会議出席



26日

2:00

バー米FRB理事、ピーターソン国際経済研究所で講演（質疑応答あり）



米7年債入札（440億ドル）



2:40

ローガン米ダラス連銀総裁、リッチモンド連銀主催討論会参加（質疑応答あり）



04:00

メキシコ中銀政策金利（9月）

予想 7.5% 前回 7.75%（オーバーナイト・レート)



4:30

デイリー米サンフランシスコ連銀総裁、サンフランシスコ連銀主催イベント講演（質疑応答あり）



G20外相会合（NY）



※予定は変更されることがあります。

