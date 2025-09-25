※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫と義妹の不適切な関係を責める妻、そして彼女に対し「慰謝料を払えば満足？」と開き直る義妹。しかし実は義妹の夫・ゆうやがその話を全て電話のスピーカーで聞いていたのです。彼は財産分与をあてにしていた義妹に、会社の資産は財産分与の対象外であることを告げます。慰謝料の支払いなど余裕だと思っていた義妹は一転して追い詰められることに。



こんなはずじゃなかった！お金がもらえるって勘違いだったみたい慰謝料払えば満足です！「慰謝料なんて余裕」と豪語していた義妹。すべては盛大な勘違いだったことに気付き慌てふためきます。しかも支払先がふたりとなると、かなり頑張って働いて払わないとですね！(ぽん子)