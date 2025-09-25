ブレイクから１０年…ヘアメイクで印象激変した姿を見せた。

「お知らせです」とインスタグラムを書き出し「１０月１２日(日)夜１０時１５分からスタートの朝日放送・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』に出演致します」と報告したのは、女優でモデルの三戸なつめ。役柄も明かし「主人公２人と共に働く、コピーライターの『渡辺里香』を演じます！みんなからは渡辺さんと呼ばれています。よろしくどぞ」と呼びかけた。

劇中の姿をアップ。大きな丸メガネをかけ、レイヤーの入ったヘアメイク。フォロワーは「丸メガネ姿がまたかわいい」「ふちほそメガネも可愛いすぎた」「きゃわいい！」「その仕草 めっちゃ愛らしいんだけど」と沸いた。

三戸は「ｍｅｒ」「Ｚｉｐｐｅｒ」のモデルとして活躍する中、２０１５年に中田ヤスタカプロデュースによる「前髪切りすぎた」でアーティストデビュー。短く切りそろえた“ぱっつん前髪”のヘアスタイルでブレイクした。１８年から本格的に女優業を始め、２０年のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おちょやん」では主人公の母親役を熱演した。最近では、昨年放送のＴＢＳ系「ライオンの隠れ家」の出演も話題を集めた。