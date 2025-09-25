元ＡＫＢ４８で女優の野呂佳代が２５日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・午後８時）に出演し、「グルメチキンレース２６・ゴチになります！」でピタリ賞１００万円を獲得した。

東京・麻布台ヒルズの高級タイ料理店「ＳＡＡＷＡＡＮ ＢＩＳＴＲＯ」で１人１万７０００円の設定金額で競った今回。進行役の羽鳥慎一アナウンサーが「今回、ピタリ賞が… なんと、なんと出ました〜！」と発表すると、レギュラー６人とＶＩＰチャレンジャーで同番組初出演の野呂は大喜び。

１位と最下位の２人を残すため２位から発表。２位は１万６９００円のニアピン賞で俳優・高橋文哉、３位は１万６７００円、こちらもニアピン賞で霜降り明星・せいや。４位は１万６４００円でＮＥＷＳ・増田貴久（おみや代支払い）。５位は１万５７００円でナインティナイン・岡村隆史。６位は１万５３００円で女優・白石麻衣。

女優・小芝風花とともに残った野呂は「これまで負けっ放しの人生でしたから、やっと、このＶＩＰまで芸歴何年で来て。ここで上がらないと人生の精算が合わない。人生大精算でしょうよ！」と気合十分のコメント。そして、小芝と野呂の間をドローンが行き来した末、最下位の小芝の前に着地。ピタリ賞ならこれまでの負け額が大精算されるはずだった小芝は「もう私、５０万くらい払ってるから〜！ 最下位だけは嫌や〜」と叫ぶと、ドローン着地の瞬間、「ウエ〜ン」と本気で泣いて、机に突っ伏した。

「ピタリ賞１００万円」のボードを高々と掲げてニッコリの野呂は「ずっと見てたのにピタリ賞まで獲れるなんて本当に売れたなあ」と感慨深げに、つぶやいた。

ピタリ賞は今回の野呂で、のべ３４回目。今年３月の放送回で「ナインティナイン」岡村隆史、７月の放送では「ＮＥＷＳ」の増田貴久が獲得している。

◆「ゴチ」前回までのレギュラーの支払い額

▽１位 ナインティナイン・岡村隆史 ２万９５００円

▽２位 ＮＥＷＳ・増田貴久 １３万４４００円

▽３位 霜降り明星・せいや ２８万３３００円

▽４位 高橋文哉 ３６万１５５０円

▽５位 小芝風花 ５０万７９００円

▽６位 白石麻衣 ６９万３１００円