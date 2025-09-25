◇プロ野球パ・リーグ 西武5−4日本ハム(25日、ベルーナドーム)

日本ハムが逆転負けで3連敗となりました。

日本ハムは両チーム無得点で迎えた2回、ランナー1塁で清宮幸太郎選手が2ランホームランを放ち先制します。

3回にはレイエス選手がタイムリーヒットを放ち1点を追加。5回には、水野達稀選手がライトスタンドへホームランを放ち4点目を挙げ、西武・今井達也投手を攻略しました。

日本ハムの先発・北山亘基投手は6回まで西武打線を4安打に抑えていましたが7回、ヒットとエラーでランナー1、2塁とすると2番・滝澤夏央選手に2点タイムリーを打たれ4-2とされます。さらに1、3塁としたところで新庄剛志監督は上原健太投手にスイッチ、しかし4番・ネビン選手に3ランを浴び、4-5と逆転されました。

9回は2アウトで野村佑希選手のショートゴロのきわどい判定でビデオ判定を要求、執念のリクエストを見せましたが判定は変わらず敗れました。

これで日本ハムは3連敗となり、現時点で首位・ソフトバンクとのゲーム差が3.5に開きました。

なお、25日終了時点でソフトバンクは残り6試合、日本ハムは残り5試合となります。