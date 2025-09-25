THE RAMPAGEのRIKUが、ビルボードライブにてソロ公演『RIKUのMUSIC TIMES Billboard Live Tour』の追加公演を12月11日にビルボードライブ東京で開催する。

（関連：THE RAMPAGE、FANTASTICSらJr.EXILEが大阪万博に集結 個性をぶつけて世界に発信するLDHパフォーマンス）

同公演は、今年5月開催のソロライブ『RIKUのMUSIC TIMES vol.1』の第2弾。RIKUは同公演の追加公演決定について「沢山のご応募のおかげで追加公演をさせて頂く」と語っている。

同公演では、クラブ空間が生み出す唯一無二の音の世界に浸るプレミアムなショーになるという。

なお同公演のチケットは、11月2日正午よりClub BBL会員、法人会員先行（ビルボードライブ）が受付開始となる。

■RIKU コメント

THE RAMPAGEのRIKUです。この度、ビルボードライブの追加公演が決定致しました！ありがとうございます！

本当に沢山のご応募のおかげで追加公演をさせて頂く事となり…感謝の気持ちはもちろん、同じくらい衝撃を受けております！

まだまだ未熟者な僕ですが、沢山の方々が僕の音楽を待ってくださっているんだなと実感し、背筋が伸びる想いです。

必ず、皆様の期待を超えていけるように最高の準備をして参りますので！楽しみに待っていてください！

会場にてお待ちしております。

（文=リアルサウンド編集部）