ËÌÂ¼¾¢³¤¡¦º£ÅÄÈþºù¡¦Á°¸¶Þæ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ýー¥º¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡ª¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¦¸ÍÅÄºÚÊæ¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¢£¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¡¦º£ÅÄÈþºù¡¦Á°¸¶Þæ¡¿¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¦¸ÍÅÄºÚÊæ¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ýー¥º¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¦º£ÅÄÈþºù¡¦Á°¸¶Þæ¤È¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¦¸ÍÅÄºÚÊæ¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿ó¡ÊËÌÂ¼¡Ë¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÉð»³¡ÊÁ°¸¶¡Ë¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
ÊÒ¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢ÊÒ¼ê¤ò´é¤Î¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿ó¤ò¡¢¤Î¤Ö¤ÈÉð»³¤¬¾Ð´é¤Ç°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¿ó¤È¤Î¤Ö¤ÎÊì¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¡Ë¡¦ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾Åè¡Ë¡¦ÀéÂå»Ò¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÉ¬»¦µ»¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¡É¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ç¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£